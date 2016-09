*** English version below ***

Einladung zur fibrigen Kontroverse (offene Diskussionsveranstaltung)

Let’s talk about … Veranstaltungsräume!

Was bedeutet es, in Wien queer-feministisch zu veranstalten? Welche Probleme gibt es? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Und warum gehören eigentlich fast alle Veranstaltungsräume in Wien Männern*?

Du hast Ideen, Wut, Lust, Kritik? Dann komm zur Kontroverse und lass uns über Veranstaltungsräume reden!

Wann: 24. Mai 2016, 19 Uhr

Geplante Dauer: 2 Stunden

Wo: ega: frauen im zentrum

Windmühlgasse 26

1060 Wien Keine Anmeldung erforderlich.

Die gesamten Räumlichkeiten und die Toilette im ega sind mit dem Rolli befahrbar.

Um ÖGS-Dolmetsch kümmern wir uns gerade. Bitte verfolge diese Einladung für aktuelle Infos.

Es wird Flüsterübersetzungen ins Englische geben.

Leider gibt es keine organisierte Kinderbetreuung, aber Kinder können gerne mitgebracht werden.

Invitation to a fibery controversy

Let’s talk about … event locations!

What does it mean to host a queer-feminist event in Vienna? What are the problems? What experiences have you had? And why is it that nearly all event locations in Vienna are owned by men*?

Date: May 24th 2016, 7pm

Planned duration: 2 hours

Where: ega: frauen im zentrum

Windmühlgasse 26

1060 Wien

No registration needed.

All rooms and the toilettes in the ega are accessible by wheelchair.We are organizing ÖGS interpreters. Please check the updated infomation here.

There will be whisper interpreting into English.

Unfortunately there will be no organised child care, but, of course, kids are welcome to come along with you.